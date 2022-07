Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz gestiegen

per Mail teilen

Es brennt fast täglich irgendwo im Land. Und die Feuerwehren sind vielerorts im Dauereinsatz. Besonders gefährdet ist die Gegend rund um Bad Dürkheim. Hier ist es besonders heiß und trocken. Zudem liegt aufgrund von Schneebruch in diesem Jahr sehr viel leicht brennbares Totholz am Boden. Und auch der Kiefernbestand ist in dieser Region ungewöhnlich hoch. Die Bäume sind trockener als Laubbäume und ihr Harz wirkt wie ein Brandbeschleuniger.

Waldbrandgefahrenindex: So gefährdet sind die einzelnen Regionen

Daher gilt nicht nur hier: Kleinere Brände müssen schon im Ansatz gelöscht werden. Damit die Feuerwehren schnell handeln können, braucht es aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, die Brände melden.