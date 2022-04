Der Klimawandel in Rheinland-Pfalz

Der Klimawandel ist spürbar in Rheinland-Pfalz angekommen. Sorgen macht den Wissenschaftlern, dass er so schnell voranschreitet und sich über die Jahre potenziert. Rheinland-Pfalz liegt zur Zeit an der Obergrenze der errechneten Temperaturentwicklung.

Klimaschutz muss jetzt dazu führen, dass der Klimawandel, der nicht aufzuhalten ist, nicht die extreme, sondern eine gemäßigte Variante einnimmt. Dann kann sich das System Natur noch darauf einstellen und reagieren.