Egal ob kurz oder lang, bunt oder weniger bunt, in der Freizeit oder bei der Arbeit. Die meisten Menschen tragen Socken – im Sommer läufts auch gut ohne Strümpfe. Aber wie gesund sind eigentlich Socken? Und was hat es mit dem mysteriösen Sockenschwund in der Waschmaschine auf sich?

Ob Oma's handgestrickte Wollsocken oder atmungsaktive Hightechstrümpfe: Socken gibt es aus ganz unterschiedlichen Stoffen und in allen Farben, die man sich so vorstellen kann.

Wie gesund sind Socken?

Grundsätzlich schützen die Alltagsbegleiter den Fuß im Schuh. Wer zum Beispiel mit nicht eingetragenen oder reinen Baumwollsocken wandert – die Feuchtigkeit zwar aufnehmen, aber nicht wieder abgeben – der endet meist mit Blasen an den Füßen. Socken schützen zudem vor Schadstoffen, Insektenstichen und Wundinfektionen. Und sie verhindern, dass die Bakterien am Fuß sich im Schuh festsetzen und dort in übelriechende Buttersäure verwandeln.

Wo ist nur die Socke geblieben?

Manchmal kann man es selbst kaum glauben, wenn Strümpfe quasi Füße bekommen. Da ist man absolut sicher ein vollständiges Paar in die Waschmaschine gesteckt zu haben, aber nach dem Waschen geht die große Suche los. Denn manchmal werden beim Schleudern einzelne Socken in einen kleinen Spalt zwischen Gummidichtung und Trommel gedrückt.

Der Tag für verlorene Socken

Also ein mysteriöser Sockenschwund in der Waschmaschine. Genau dafür gibt es den sogenannten "Lost Socks Memorial Day". Zum ersten Mal wurde 1998 der "Tag der verlorenen Socke" in Großbritanninen ausgerufen. Damit die Einzelsocke ohne ihre passende Partnersocke doch nochmal zum Einsatz kommt, ziehen manche Menschen an diesem Tag statt eines gleichen Sockenpaares zwei unterschiedliche Socken an.