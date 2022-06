Sneaker-Socken mit Rüschen

Blickfang Sockenbündchen! Die Sockenbündchen in Rüschen-Variante schauen dezent aus dem Schuh heraus. Tanja Steinbach zeigt, wie sie gestrickt werden!

Größen

Beschrieben für die Schuhgrößen 36/37und 38/39, Hinweis: Mit Hilfe einer Größentabelle für Socken kann die Anleitung einfach auf eine andere Schuhgröße abgewandelt werden, dafür die angegeben Maschenanzahl für den Anschlag entsprechend der Größentabelle austauschen und die Fußlänge anpassen.

Material

4-fädiges Sockengarn in Wunschfarbe, 50-100g. Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde Meilenweit Merino Hand-dyed (80% Schurwolle (Merino), 20% Polyamid mit etwa 420m Lauflänge je 100 g) von Lana Grossa in Rahul (Farbe 8) bzw Meilenweit Seta Lia (55% Schurwolle (Merino), 25% Polyamid, 20% Seide mit etwa 420m Lauflänge je 100 g) von Lana Grossa in Rosa/Rot (Farbe 3585) verwendet.

Hinweis: Für Größen bis 36/37 reichen 50g Garn aus, ab 38/39 ist ein 2. Knäuel notwendig.

Alternativ sind alle 4-fädigen Sockengarne wie bspw Regia 4-fach (Regia Wool Cotton oder Regia Cotton) von Schachenmayr oder Supersocke Cotton Plus von ONline für diese Anleitung einsetzbar- achten Sie dabei auf einen Polyamidfaser-Anteil, da dadurch die Socken strapazierfähig sind und formstabil bleiben. Die Lauflänge sollte zwischen 200 und 220m je 50g Knäuel liegen

Nadelspielnadeln Nr. 2-3 mm

Evtl. eine Hilfsnadel in gleicher Nadelstärke für das doppelte Schlauchbündchen

Für die Rüsche eine 60-80cm lange Rundstricknadel in Stärke Nr. 2-3 mm

Wollsticknadel ohne Spitze, Stecknadeln, Schere, Maßband

Maschenprobe

Bei glatt rechts mit Nadelstärke 2-3 mm entsprechen 30-32 Maschen x 40 Runden = 10 x 10cm

Hinweis Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Für die Socken empfehle ich gerne die Jojo-Ferse (oder alternativ die Käppchenferse) und die Bandspitze. Natürlich sind auch andere Techniken möglich.

Grundstrickarten

Rippenmuster

Maschenzahl teilbar durch 2

In Runden1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel

Glatt rechts

Dafür in Runden jede Masche rechts stricken, in Reihen die Maschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links stricken.

Grundmuster

In Runden, Maschenzahl teilbar durch 4

Runde: alle Maschen rechts Runde: * 1 Masche rechts, 1 Masche links, 2 Maschen rechts, ab * stets wiederholen + 2. Runde stets wiederholen

Anleitung Gr. 36/37 und 38/39

Felix Brunnbauer

Für die Rüsche zuerst 90 Maschen auf die Rundstricknadel anschlagen, in der ersten Rückreihe alle Maschen rechts stricken, anschließen 5 Reihen glatt rechts stricken. In der folgende Rückreihe immer 3 Maschen links zusammen stricken, = 30 Maschen. Faden abtrennen und die Rüsche erst mal zur Seite legen.

Tipp für die Rüsche für andere Größen: Für andere Größen für die Rüsche den Maschenanschlag wie folgt berechnen:

½ Maschenanzahl für den Anschlag x 3 = Maschenanzahl Rüsche

Nun 60 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 15 Maschen und zur Runde schließen.

Hinweis: Für dieses Modell den Rundenbeginn an die Fuß-Innenseite verlegen!

Für das Schlauchbündchen mit Mäusezähnchen-Kante zuerst 8 Runden im Rippenmuster stricken, dann in der folgenden Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, 1 Umschlag im Wechsel arbeiten.

Nun noch 8 Runden rechte Maschen stricken. In der letzten Runde je eine Masche mit einer Masche der Anschlagkante zusammenstricken, dafür jeweils vor eine Masche der aktuellen Runde mit Hilfe einer Hilfsnadel die entsprechende Masche der Anschlagkante auf die linke Nadel heben und diese beiden Maschen rechts zusammen stricken.

Tipp: Wem das zu frickelig ist, der kann die Anschlagkante auch später von Hand Innen festnähen! Dabei darauf achten, dass die Naht elastisch bleibt.

Anschließend 1 Runde linke Maschen stricken. Nun über die 30 Maschen der Fußrückseite die Rüsche einstricken. Dafür die Rüsche mit der rechten Seite nach unten auf die Socke legen und wie beim Schlauchbündchen beschrieben jeweils eine Masche der Rüsche mit einer Masche der Socke rechts zusammen stricken

Anschließend für den kurzen Schaft 6 Runden im Grundmuster stricken, dann über die jeweils 15 Maschen der 1. und 4. Nadel nun noch 4 Runden glatt rechts weiterarbeiten. Über die Maschen der 2. und 3. Nadel das Grundmuster wie gewohnt fortsetzen. Dann die Ferse laut Grundanleitung glatt rechts arbeiten. Anschließend den Fuß wie gewohnt stricken, dabei über die 30 Maschen des Oberfußes das Grundmuster weiter arbeiten, über die Maschen der Sohle, = 1. und 4. Nadel glatt rechts stricken.

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei

Größe 36/37 ab der Fersenmitte etwa 18,5 cm

Größe 38/39 ab der Fersenmitte etwa 20 cm

die Bandspitze nach der Grundanleitung arbeiten. Anschließend alle Fäden vernähen.

Die 2. Socke gleich anfertigen.

Expertin im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin