Immer weniger Menschen können sicher schwimmen

per Mail teilen

Sommer, Sonne, Schwimmbad – der schönste Dreiklang in den heißen Monaten. Seit Jahren schon schlägt aber die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.) Alarm: Immer weniger Menschen in Deutschland können sich sicher im Wasser bewegen. Die Wartelisten für Kinderschwimmkurse sind lang. Zwei Jahre Schwimmbad-Pause haben die Situation weiter verschärft – in vielerlei Hinsicht.