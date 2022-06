So gut ist die Wasserqualität unserer Badeseen

per Mail teilen

Wie sauber ist eigentlich das Wasser, in dem ich da gerade schwimme? Sind Fäkalbakterien und Blaualgen gefährlich? Und wer kontrolliert die Wasserqualität von Badeseen?

Fragen, die sich so mancher Schwimmer bestimmt schon gestellt hat. Wir waren unterwegs in Rheinland-Pfalz und haben uns schlau gemacht, wie es um die Wasserqualität unserer Seen steht.

Welche Seen liegen in meiner Region? Hier geht's zur Übersicht über alle rheinland-pfälzischen Badegewässer: