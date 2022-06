Die Hauptstraße in Oberweiler

Ein Film von Jennifer Lindemann



Oberweiler liegt auf 430 Metern Höhe, dadurch haben die Bewohner einen fantastischen Blick in die Eifel. Die Gemeinde liegt im Westen von Rheinland-Pfalz etwa elf Kilometer nordwestlich von Bitburg.

In Oberweiler leben rund 180 Menschen, dank des Neubaugebiets werden es immer mehr. Die Gemeinde wollte wissen, wo sie steht und wo sie hin will. Deshalb haben die Menschen dort die letzten drei Jahre in einem Buch erarbeitet, was gut ist und was sie ändern wollen.

Daraus sind verschiedene Projekte und AGs entstanden: Unter anderem die AG Soziales und Freizeit, die gemeinsame Wanderungen, Bastelnachmittage und das Dorffrühstück organisiert.

Für eine bessere Anbindung nach Bitburg sorgt der "Ruf-Bus" – er fährt in der Hauptstraße vor, wenn er eine Stunde zuvor angerufen wird. Die Haltestelle liegt direkt neben dem Dorftreff – er ersetzt die fehlende Gastronomie im Ort.