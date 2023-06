Rezept für cremiges Vanilleeis

per Mail teilen

Gewusst wie! Selbstgemachtes Eis geht schnell und schmeckt. Garantiert.

Zutaten:

250 ml Milch

250 ml Sahne

100 g Zucker

5 Eigelb

1 Vanilleschote

Die Vanilleschote mit einem spitzen Messer längs aufschneiden und das Mark mit der Messerklinge herauskratzen.

Das Mark, die Schote sowie Sahne, Milch in Zucker in einem kleinen Topf zusammen aufkochen.

Während die Flüssigkeit aufkocht, die Eier trennen und Eigelb in eine ausreichend große Schüssel geben. (Schüssel sollte die Sahne-Milch-Mischung auffangen können)

Kochende Flüssigkeit auf das Eigelb geben und kurz unterrühren.

Die Masse zurück in den Topf geben und auf kleiner Hitze weiter rühren, bis eine Bindung entsteht. Vorsicht: Darf nicht zu heiß werden.

Dann die Eismasse durch ein Sieb wieder zurück in die Schüssel geben und unterrühren – am besten im Kühlschrank abkühlen lassen. (Wer eine Eismaschine hat, kann diese Masse nun in die Maschine füllen.)

Ansonsten die Schüssel im Tiefkühler durchfrieren lassen. In dieser Zeit etwas alle 20-30 Minuten umrühren. Dies kann – je nach Kühlgerät – vier bis sechs Stunden dauern.

