Eis selber machen – so leicht geht's!

Im Becher oder in der Waffel? Eine typische Frage in den Eisdielen im Land – jetzt, während der heißen Tage. Die Kugel Eis ist der kleine Luxus des Alltags, den wir uns alle gerne mal gönnen. Und dafür braucht es nicht unbedingt die Profis. Denn: Eis lässt sich ganz leicht selbst zubereiten. Ein paar einfache Zutaten reichen. Und es schmeckt wie in der Eisdiele um die Ecke. Glauben Sie nicht? Wir zeigen, wie es geht.

Rezept für eine selbstgemachte Erdbeer-Granita

Rezept für cremiges Vanilleeis