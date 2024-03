Ostern ohne Eier und Hase? Das kann sich wohl keiner mehr vorstellen. Doch warum feiern wie Ostern so wie wir es feiern?

Symbole und Traditionen spielen eine wichtige Rolle beim Osterfest. In Rheinland-Pfalz gibt es ganz besondere Brauchtümer, wie die Eierlage in Schönecken in der Eifel oder das Ostereierkibben in Winningen an der Mosel.

Von Eierkibben bis Eierweitwurf - Osterbräuche in der Region Koblenz