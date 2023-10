Fructose-Unverträglichkeit: Wenn Obst krank macht

Obst ist gesund. Es enthält viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Und so rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu regelmäßigem Obstgenuss. Doch manche Menschen leiden nach dem Genuss von Obst unter Beschwerden.

250 Gramm Obst sollten wir im Idealfall täglich essen, so die offizielle Empfehlung. Das sind rund zwei Portionen Obst pro Tag. Denn gerade frische Lebensmittel, also Obst und Gemüse, liefern die für uns so wichtigen Vitamine, Mineralstoffe oder auch Ballaststoffe. Was aber auch stimmt: Obst enthält viel Zucker, genauer Fruchtzucker, auch Fructose genannt. Und die kann bei manchen Menschen Beschwerden auslösen. Jeder dritte Erwachsene leidet unter einer Fructose-Unverträglichkeit. Oft, ohne es zu wissen.