Rezept für eine selbstgemachte Erdbeer-Granita

per Mail teilen

Granita – die erfrischende Süßspeise kommt aus Sizilien und erinnert an ein Sorbet. In Italien wird die körnige Masse mit dem Löffel gegessen und oft mit Gebäck serviert.

Zutaten:

400 g Erdbeeren

80 ml Wasser

80 g Zucker

Saft einer halben Zitrone

Erdbeeren waschen, vom Grün befreien, in einen hohen ausreichend großen Behälter geben. Bereitstellen.

Wasser zusammen mit dem Zucker aufkochen und etwa drei bis vier Minuten auf mittlerer Hitze leicht köcheln lassen.

Erdbeeren mit einem Stabmixer pürieren. Zuckersirup und Zitronensaft hinzugeben und gut umrühren.

Den Behälter mit der Erdbeer-Zitronen-Masse in den Tiefkühler stellen und durchfrieren lassen. In dieser Zeit ab und zu mit einer Gabel das Gefrorene vom Rand in die Mitte kratzen.

Servier-Tipp: Granita mit Sekt auffüllen

Übersicht aller SWR Rezepte