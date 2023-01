Warum Wolle eine Alternative zu Fleece sein kann

Kunstfasertextilien werden überwiegend aus Kohle und Erdöl hergestellt. Dabei kommt es zu CO2-Emissionen. Außerdem werden bei der Gewinnung von Erdöl Böden und Gewässer verseucht.

Beim Waschen von Kleidung aus Kunstfaser werden kleinste Partikel, sogenanntes Mikroplastik, abgerieben und gelangt über das Abwasser in die Kläranlagen. Unsere Waschmaschinen haben keinen Filter, um solches Plastik aufzufangen und auch die Kläranlagen können Mikroplastik (unter fünf Millimeter Größe) nicht abgefangen. So gelangt aus jedem Haushalt eine große Menge Mikroplastik erst ins Abwasser und später dann in die Flüsse, Seen und Meere.