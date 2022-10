per Mail teilen

Ende Dezember 2022 sollten sie eigentlich für immer abgeschaltet werden: die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland. Nun gibt es darüber Streit: Sollen zwei AKW länger laufen? Sollen vielleicht sogar noch andere reaktiviert werden? - Die Aufregung ist groß. Warum ist das so und was bringt die Atomkraft heute noch?