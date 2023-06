Aquafitness - gesunder Sport für jedermann

Aquafitness, also Training im Wasser, ist bei sportlichen Menschen aller Altersgruppen und Fitnesslevel beliebt. Das liegt am Spaß in der Gruppe - und an der Möglichkeit, sich auf gesunde Art auszupowern. Dabei ist Sport im Wasser nicht nur schonend für die Gelenke, sondern auch entspannend.

Bei der Aquafitness macht gerade der Wasserwiderstand das Training besonders effektiv. Bei jeder Bewegung und in alle Richtungen wird gegen ihn gearbeitet. Dadurch bewegt man sich zwar langsamer, verbrennt aber mehr Kalorien. Herz und Kreislauf profitieren ebenfalls: Unter Wasser arbeitet das Herz in der Regel langsamer, aber kraftvoller als beim Sport an Land. Effektiver Sport für alle Altersgruppen: Aquafitness SWR Und auch die Atemmuskeln werden gestärkt: Der Brustkorb wird durch den Wasserdruck leicht zusammengepresst, das Einatmen erfordert mehr Kraft. Der Auftrieb entlastet Gelenke, Bänder und Sehnen. Der Körper fühlt sich leichter an als an Land. Und: Im Tiefwasser muss der Körper nur etwa ein Zehntel des Gewichts tragen. Daher ist Aquafitness ein schonendes Ganzkörpertraining.