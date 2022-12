Adventsbaum oder Weihnachtsbaum?

Wann stellen Sie Ihren Baum auf? In immer mehr Wohnzimmern erstrahlen die Lichterbäume immer früher. Was ist zu tun, damit die Bäumchen nicht frühzeitig nadeln, was kosten sie und wie war die Ernte in diesem Jahr?

Weihnachten steht bald vor der Tür. Da wird es langsam Zeit, sich ein paar Gedanken über den richtigen Weihnachtsbaum zu machen. Nach der Corona-Pause feiern viele wieder mit Familien und Freunden im großen Kreis Weihnachten. Ein festlich geschmückter Baum gehört da für den Großteil einfach dazu.