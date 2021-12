Die Edeltanne ist etwas für kreative Köpfe: Sie wächst sehr individuell. Also eher nicht die klassische Form der Astkränze wie bei einer lockeren Plätzchenetagere. Dafür ist sie echt dicht. Außerdem stechen die Nadeln nicht und der Baum duftet gut. Die Blütenzapfen sind rot und und die Tanne wächst sehr hoch. Daheim in Amerika wird der Baum schon mal 80 Meter hoch. Da fällt eine Menge Tannengrün an und das Stammholz ist mit das Beste, was Nadelbäume bieten können.