Feldhamster überall, so war das noch vor 40 Jahren in manchen Gegenden. Heute sind die putzigen Tiere vom Aussterben bedroht. Doch eine Forschergruppe versucht, die Hamster wieder anzusiedeln. Ulrich Weinhold und sein Team wollen im Freiland eine Hamsterpopulation aufbauen, die nicht mehr auf menschliche Hilfe angewiesen ist. Sein größter Wunsch ist, dass der Feldhamster von den Roten Listen gefährdeter, verschollener und ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten, Artengesellschaften, Biotoptypen oder Landschaften verschwindet. Bis es so weit ist, dauert es voraussichtlich noch ein paar Jahrzehnte.