Die Tierretter zwischen Uni, Baby und Bauernhof

Jeder Tag bringt neue Tiere und neue Herausforderungen für Sina (22), Janne (24) und Lou (1). Schließlich müssen täglich mehr als 200 Tieren auf dem Erlebnishof in Gerhardsbrunn der Pfalz versorgt werden.

Neue Herausforderung Studium

Seit Oktober 2023 studiert Sina Psychologie an der Uni in Saarbrücken. Pendelt nun zwischen Dorf und Stadt, muss Mann und Tochter tageweise mit den vielen Tieren allein lassen. Doch es finden sich auch viele Helfer. Neben Eltern und Großeltern gibt es auf dem Erlebnishof in Gerhardsbrunn jetzt auch eine Stelle für ein freiwilliges ökologischen Jahr (FÖJ).

Der Erlebnishof für beide eine Herzenssache

Sina und Janne waren schon von klein auf tierbegeistert. Janne wollte schon als kleiner Junge was mit Tieren machen und ist heute tiermedizinischer Fachangestellter. Auf dem Hof haben sie eine Katzenpension eröffnet und wollen perspektivisch Angebote in tiergestützter Therapie ausbauen.

Ihre Tierliebe kennt keine Grenzen

Alte, kranke, misshandelte oder ausgesetzte Haustiere finden auf dem Erlbenishof in Gerhardsbrunn ein neues Zuhause. Für das junge Paar ist das Leben mit den Tieren ein Vollzeitjob und gleichzeitig ihr Lebenstraum. Für beide spielt der Tierschutz eine große Rolle, dem sie viel Zeit widmen. Ihnen ist es wichtig, dass ihre Gäste, mehr über artgerechte Tierhaltung lernen, beispielsweise bei Eselwanderungen oder Kindergeburtstagen auf dem Hof. Neben Spenden finanzieren sie mit den Einnahmen aus den Veranstaltungen den Unterhalt der Tiere.

EIn Leben auf dem Dorf

Ein Leben in der Stadt können sich die beiden nicht mehr vorstellen und freuen sich, dass auch die kleine Lou als waschechtes Dorfkind aufwachsen wird. Besonders das Leben mit all den Tieren empfinden sie als ein Geschenk für ihre Tochter und hoffen, dass es bald noch mehr kleine Kinder gibt, in dem Dorf auf der Sickinger Höhe.