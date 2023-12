per Mail teilen

Felipe Kuhn Braun ist Brasilianer. Seine Wurzeln aber liegen an der Mosel. Von dort haben sich seine Ahnen vor rund 200 Jahren auf einen mühsamen Weg gemacht, in der Hoffnung, in der Ferne ein neues, besseres Leben zu beginnen – wie schätzungsweise 4,5 Millionen andere Europäer. Felipe Kuhn Braun erforscht als Historiker ihre Spuren – und dabei auch immer sich selbst.