An der ganzheitlichen Förderschule Am Beilstein in Kaiserslautern gründen Schülerinnen und Schüler gerade ihre eigene Firma mit dem Namen "Von allem e bissje".

Darauf sind sie mächtig stolz. Denn hier werden nicht nur Produkte hergestellt, sondern auch verkauft. „Von allem e bissje“ gibt es vom 18. – 23. Dezember auf dem Kulturmarkt in Kaiserslautern zu kaufen.

Die etwa 20 Jugendlichen mit Beeinträchtigung haben Spaß und lernen viel für ihr späteres Berufsleben. Damit der Start der Schülerfirma für die Förderschule gut gelingt, gibt es von der Herzenssache, der Spendenaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, 5.000 Euro Starthilfe.

Mehr Infos zur Herzenssache und wie man spenden kann, damit Projekte wie die Schülerfirma unterstützt werden können, sind hier zu finden.