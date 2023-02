Eine neue WG in Stuttgart ist an sich keine Neuigkeit. Doch diese WG ist schon sehr besonders. Zu finden ist sie im Kleintierhaus der Wilhelma. Dort leben Ameisenbären und Gürteltiere zusammen in einem Lebensraum. Ihre Gemeinsamkeiten gehen über viel Schlaf, ähnlichen Essgewohnheiten bis hin zum gemeinsamen Heimatkontinent – Südamerika.