Stuttgarter Hauptbahnhof: Die Servicekraft

Er hat einfach die besten Rezepte. Zum fünften Mal in Folge wurde Philipp Burkhardt von einer Feinschmecker-Fachjury bescheinigt, dass er in seiner kleinen Metzgerei in Waldhof die beste Weißwurst in Deutschland macht – und nicht etwa die Konkurrenz aus Bayern. Doch damit nicht genug: nun haben ihn französische Feinschmecker sogar noch zum Weißwurst- und auch Bratwurst-Europameister gekürt. Im Studio erzählt Philipp Burkhardt, was nach diesem grandiosen Erfolg nun in seiner Metzgerei los ist und wie glücklich es ihn macht, immer wieder Pokale für seine Mannheimer Wurstkreationen abzuräumen.