Thomas Hartmann und Ramona Schänzle waren beim Oktoberfest in Amerika

Es war das Highlight des Jahres für die Stadtkapelle Neu-Ulm. Anfang Oktober ging es nach New Ulm in Minnesota, um in der 15.000 Einwohner-Stadt für Oktoberfest-Stimmung zu sorgen. Mit dabei: Klarinettistin Ramona Schänzle und Dirigent Thomas Hartmann. Im Interview erzählen die beiden, was sie beim amerikanischen Oktoberfest erlebt haben.