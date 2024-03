Maite Kelly will mit ihrem neuen Album Mut machen

Nach drei Jahren werden die Fans von Maite Kelly endlich fürs geduldige Warten belohnt. Der Schlagerstar präsentiert mit dem Album „Nur Liebe“ neue Titel und dabei geht es natürlich um die Liebe in all ihren Facetten. Denn die Liebe bleibt der rote Faden in Maites Laufbahn als Sängerin und Songwriterin Sie blickt aber auch zurück auf ihr bisheriges Leben. Sie will auf jeden Fall allen Mut machen auch wenn es im Leben mal nicht so gut läuft. Im Landesschau-Studio erzählt Maite Kelly wie sie die Durstrecken in ihrem Leben meistert und was für sie ganz persönlich zählt.