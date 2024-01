Daniela und Robert Jasper gehören zu den besten Extrembergsteigern der Welt

Natascha Pfau hat vor 33 Jahren ihre Mutter verloren. Sie wurde bei Ebringen in Südbaden tot aufgefunden – erwürgt. Der Mörder wurde nie gefunden. Natascha Pfau war damals sechs Jahre alt. Bis heute beschäftigt sie der ungeklärte Mordfall. Deshalb hat sich die Neuenburgerin vor kurzem in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit gewandt. Sie hofft, neue Hinweise zu bekommen, damit die Polizei den Fall wieder aufnimmt. Das Video hat tatsächlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch die Landesschau Baden-Württemberg hat darüber berichtet. Viele Menschen haben sich bei ihr gemeldet. Im Studio erzählt Natascha Pfau, wie sehr sie die traumatische Erfahrung als Kind heute noch beschäftigt und wie viel Anteilnahme sie nach ihrem mutigen Schritt an die Öffentlichkeit erfahren hat.