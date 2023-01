Cornelia Schaich ist die beste Segelfliegerin der Welt

Für Kinderkrankenschwester Anita Tiefenbach ist es nach 44 Jahren immer noch mehr Berufung als Beruf. Wenn sie bald in Rente geht, blickt die 62-Jährige zufrieden, aber auch kritisch zurück. Viel hat sich in den Jahren verändert, einiges leider aber nicht – die Bezahlung und Wertschätzung ist immer noch viel zu gering, erzählt Anita Tiefenbach. Im Landesschau Studio verrät sie, was sie sich für ihre jungen Kolleginnen wünscht und welche kleinen PatientInnen ihr besonders ans Herz gewachsen sind.