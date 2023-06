Sonja in Baiersbronn: Bettys Bonbons

Das Schlössle ist Heimat für 34 Menschen, 21 Pferde, zwei Hunde, ein Hahn und sechs Hühner. Diese Gemeinschaft fühlt sich tierisch wohl und ist in Ostfildern-Scharnhausen ein geschätztes Stück Stadtgeschichte, wie Sonja Faber-Schrecklein erlebt. Das HPZ, das Hippo- und Physiozentrum feiert dieses Jahr sein 10jähriges Bestehen. Der Fels in der Brandung ist die Bremerin Silke Plöns, unermüdlich engagiert und leidenschaftlich ihrer Berufung verhaftet. Sie lebt und arbeitet zum Wohle anderer im Schloss und auf dem Reitplatz. Eine ganz besondere Frau, die Sonja da in deren ganz eigenem Umfeld getroffen hat.