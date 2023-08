Das kleine Ötigheim zog am Freitag 4.000 Schlagerfans an. Howard Carpendale gab in der ausverkauften Freilichtbühne ein Konzert. Bei dem zweistündigen Auftritt begeisterte der 77-Jährige mit bekannten Hits wie "Tia amo" und "Hello again", aber auch mit neuen Titeln, wie "Das ist unsere Zeit".