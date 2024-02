Sehenswürdigkeiten in Böblingen

Fremde Geräusche in der Einliegerwohnung im Keller. Elke und Horst Reizel sehen nach, was los ist, und werden von einem Einbrecher überrascht. Das könnte aus einem Drehbuch für einen Krimi stammen. Doch die Reitzels haben es genau so erlebt. Und sie haben die Begegnung mit dem Einbrecher beide nur schwer verletzt überlebt. Zwei Jahre ist das nun her. Doch ein ungutes Gefühl ist bis heute geblieben. Im Studio erzählen die Reitzels, wie es ihnen damals ergangen ist und wie sie das Erlebte bis heute prägt.