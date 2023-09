per Mail teilen

Im Kreis Göppingen werden in letzter Zeit immer wieder Ortsschilder geklaut. Eine mysteriöse Tatserie, die an andere Vorfälle in vergangenen Jahren erinnert. Auch die Gemeinde Süßen ist diesmal betroffen. Aber dort gibt es einen engagierten Bürgermeister, der sich der Sache annimmt.