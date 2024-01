Pauken, pfitzen, pausieren

per Mail teilen

In der Reihe "Essgeschichten" geht es um Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die sich kulinarischen Genüssen verschrieben haben: Bäcker, Blogger, Metzger, Wirte, Winzer - Macher, für die Qualität und Genuss im Vordergrund stehen und die ihre Arbeit aus Berufung machen.

Auch in der achten Folge der "Essgeschichten" kommen kulinarisch Begeisterte zu Wort. Ein schwäbischer Holländer zeigt, wie man einen guten "Pfitz" herstellt, eine Bloggerin weiß, was uns auf der Arbeit nicht zu schwer im Magen liegt, und zwei Ladies leben ihren amerikanischen Kochtraum.

Die Themen:

Der Fleischversteher

Die Bio-Metzgerei Grießhaber in Mössingen-Öschingen wurde vom Gourmet-Magazin "Feinschmecker" 2014 als beste Metzgerei im Südwesten ausgezeichnet.

Leichte Büroküche

Wer bereit ist, sich ein wenig Arbeit zu machen, kann es mal mit der "Leichten Büroküche" von Bloggerin Sabine Huth-Rauschenbach versuchen. Vieles lässt sich gut vorbereiten oder auf Vorrat kochen.

Pfitzauf ganz modern

Der Schwabe Christof Zürn, der inzwischen in Holland lebt, hat die Liebe zum Pfitzauf, einem schwäbischen Eiergebäck, von seiner Mutter geerbt und die klassischen Rezepte modernisiert. Überall wo er ist, wird "gepfitzt", am liebsten am Sonntagmorgen.

Bensels Kochschule

Mitten in der Freiburger Altstadt liegt Bensels Kochschule. Leicht versteckt und doch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Die Kochschule ist modern eingerichtet und kombiniert mit dem Charme eines Altbaus aus der Gründerzeit. Asiatisches aus regionalen Produkten ist die Spezialität des leidenschaftlichen Kochs Ben Kindler.

Was macht den Burger ladylike?

Der "Ladies Diner" von Jennifer Honnef und Nicole Olma im Esslinger Industriegebiet ist eine Huldigung an die 1950er Jahre, das Essen ein amerikanischer Traum. Die beiden Köchinnen verfeinern ständig ihr Speisekarte - von amerikanisch über vegetarisch und vegan bis hin zu sweet.

Landgasthof und Restaurant Cafe Rapp

Koch Alexander Rapp hat sich einen Bib-Gourmand für hochwertige und bezahlbare Küche von Guide Michelin erkocht. Auf der Speisekarte des Restaurants Cafe Rapp in Königsfeld stehen Gerichte wie schottischer Lachs mit Ingwer-Vanille-Schaum oder Rinderfiletsteak mit Sommertrüffel. Auf einem Teller haben für Alexander Rapp nur drei verschiedene Komponenten Platz: Die Hauptzutat wie Fleisch oder Fisch, dazu eine Soße und eine Beilage. Fertig ist das Gourmet-Gericht. Dem Koch selbst reicht ein Stück gutes Fleisch und dazu ein Glas Rotwein.