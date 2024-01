Samen, Süßes, Segeln

per Mail teilen

In der fünfteiligen Reihe "Essgeschichten" geht es um Menschen im Südwesten, die sich kulinarischen Genüssen verschrieben haben: Bäcker, Blogger, Metzger, Wirte, Winzer - Macher, für die Qualität und Genuss im Vordergrund stehen und die ihre Arbeit aus Berufung machen.

In der neunten Folge von "Essgeschichten" geht es um Kuchen aus dem Glas, um einen Wertheimer, der Blümchenkaffee macht und um süße Köstlichkeiten aus dem Elsass. Eine Metzgermeisterin legt sich ganz schön ins Zeug und eine Bloggerin entdeckt die Poesie der japanischen Küche.

Die Themen:

Wie kommt das Glück ins Glas?

Claudia Groezinger aus Konstanz verschickt Kuchen im Glas. Jedes Glas ist nach dem Prinzip Flaschenpost mit einer Glücksbotschaft versehen: Ich liebe Dich - Dankeschön - Gute Besserung - Happy Birthday. Schon die Produktion der Kuchen ist mit viel Leidenschaft verbunden.

Die Fleischversteherin

Annette Frik-Dietrich ist Metzgermeisterin in Kirchheim/Teck-Ötlingen. Die zierliche Frau zerlegt einen Rinderhals und zeigt, welches Stück sich am besten zum Braten eignet.

Was ist echter Blümchenkaffee?

Fritz Klein aus Wertheim macht Kaffee aus einer ganz besonderen Bohne: der Lupine. Sie fällt auf den Feldern durch ihre schöne Blüte auf. Nach der Ernte werden die Samen in einer Rösterei zu Lupinen-Espresso oder Filterkaffee verarbeitet. Schmeckt fast wie Kaffee aus Übersee, ist aber magenfreundlicher und ohne Koffein.

Wie klingt Zuckerwatte?

Am besten, wir fragen Ylva Brinker-Schulz: Ihr Blog heißt "Der Klang der Zuckerwatte". Dabei gehts gar nicht um Süßes. Vielmehr postet die 30-jährige Fotografin aus Böblingen leckere Rezepte aus der japanischen Küche. Schon als Kind entwickelte sie ein Leidenschaft dafür. Den Namen für den Blog hat sie gewählt, weil er so poetisch klingt. Und wenn sie selbst der Zuckerwatte lauscht, dann vernimmt sie feine Töne: Leise simmernd wie eine köchelnde Miso-Suppe oder klappernde Ess-Stäbchen, die ein japanisches Omelette, ein Tamagoyaki, rollen.

Landgasthof: Feldwirtschaft Blaustein

Das Restaurant liegt mitten in einem Wohngebiet. Im Sommer sitzt man hinter dem Haus wie auf der Terrasse bei Freunden. Die Eigentümer Susanne Kopp und Wilhelm Schmid haben einen Teil ihres eigenen Hauses zur Wirtschaft umgebaut. Susanne Kopp ist für den Service zuständig. Autodidakt und Kräuterliebhaber Wilhelm Schmid steht auf Drängen seiner Partnerin am Herd. Gewürz-, Kräuter- oder Gemüsekunde hat er sich selbst beigebracht. Seine Spezialität sind Schmorgerichte. Blüten und Kräuter haben es ihm angetan. Er sammelt sie in seinem 2.500 Quadratmeter großen Garten gleich hinter dem Haus. "Schönheit und Essen ergänzen sich, ein bunter Salat mit Blüten ist einfach eine Pracht", sagt er.

Wie schmeckt Freundschaft?

Die Pâtisserie Criqui beliefert seit 80 Jahren die Menschen in Wissembourg und weit darüber hinaus mit süßen Köstlichkeiten. Laurent Criqui produziert alle Zutaten zu seinen Kreationen selbst, auch das Marzipan. Der Konditor führt das Familienunternehmen in dritter Generation und hat einen treuen Kundenstamm in Frankreich und Deutschland. Seine Patisserie im Elsass ist nur 500 Meter von der deutschen Grenze entfernt. Besonders beliebt sind seine selbstgemachten Marzipan-Pralinen.