Essgeschichten rund um Menschen im Südwesten, die sich kulinarischen Genüssen verschrieben haben: Profis, Wagemutige, Quereinsteiger, Genussbegeisterte erzählen ihre Geschichte. Die meisten zeugen davon, zu welch außergewöhnlichem Engagement Menschen im Land bereit sind, wenn es um den kulinarischen Genuss geht.

In der sechsten Folge "Essgeschichten: Würze, Wutz, Wahnsinn" stellen wir Ihnen einen Braumeister vor, der sich auf Bio-Bier spezialisiert hat. Wir begegnen Kochpsychiatern, einem Tofuproduzenten, einem Metzgermeister, der dry-aged Kotelett vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein herstellt, einem Gewürz-Sommelier und einer Liebhaberin des britischen Cream Tea.

Die Themen:

Was ist echtes Craft-Bier?

In einem klösterlichen Stift am Rande von Heidelberg wird neuartiges Bier gebraut: sogenanntes Craft-Bier. Braumeister Hans-Dieter Jesse war früher bei einer großen Brauerei angestellt. Jetzt hat er seinen Traum verwirklicht: Er hat einen Teil des Wirtschaftsbereichs von Stift Neuburg angemietet und braut handwerklich Bio-Bierspezialitäten in kleinen Chargen. Neben den bekannten Sorten gibt es Saisonbiere und auch fassgelagerte Biere. Und er weiß, wie man zu Hause ein mittelmäßiges Bier interessant machen kann.

Wie geht "Kochen auf Kommando"?

Birgitt und Michael Balser aus Waldenbuch nennen ihren Kochblog "Die Kochpsychiater", weil sich gerne bei ihnen Rat holen - nicht nur auf kulinarischem Gebiet. Die beiden sind Mitte fünfzig und damit älter als die meisten Blogger. Sie kochen so, wie sie es früher einmal gelernt haben. Vor etwas mehr als einem Jahr ging ihr Blog an den Start. Zum einjährigen Geburtstag stellen sie sich einer Herausforderung: Sie wollen die Koch-Wünsche ihrer Leser umsetzen - ohne wenn und aber, "Kommando Kochen" sozusagen.

Alte Wutz

Trockengereiftes Rindfleisch kennt inzwischen fast jeder. Metzgermeister Heiko Brath aus Karlsruhe hat jetzt das Trockenreifen mit Schweinefleisch ausprobiert. Und festgestellt, dass es tatsächlich funktioniert. Dry-aged Kotelett vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein. Ein passender Name für das innovative Produkt war schnell gefunden: alte Wutz. Der Fleischversteher Heiko Brath erzählt, wie er auf die Idee kam, Schweinefleisch trockenreifen zu lassen und zeigt, wie die alte Wutz zubereitet wird.

Wie schmeckt Wunderbohne mit Zauberpilz?

Freddy Ulrich aus Lörrach war in seiner Jugend ein großer Fleischliebhaber. Inzwischen versucht er zusammen mit seiner Frau Dörte, Tofu herzustellen, das dem Fleisch in Geschmack und Konsistenz möglichst nahe kommt. Das Besondere bei "Lord of Tofu" ist die Herstellungsmethode: Ihr Produkt wird mit dem Gerinnungsmittel Kombucha (Zauberpilz) hergestellt. Heraus kommt Tofu, der besonders bekömmlich sein soll. Alles in Bio-Qualität.

Eine Nase für Gewürze

Lars Hoffmann vom "Landgasthof Lavendel" in Dudenhofen vor den Toren Speyers ist nicht nur Koch. Vor Kurzem hat er einem Zusatzausbildung zum Gewürz-Sommelier absolviert. Damit ist er einer der ersten in Deutschland, die diesen Titel tragen. In seinem Restaurant kocht er mit vielfältigen Gewürzen. Daneben bietet er auch Gewürzschulungen an.

Ein Stück England in Bad Wimpfen

Wenn man Peggy Fehilys "Cornwall Tearoom" betritt, fühlt man sich mitten hinein nach England versetzt. Es gibt englischen Tee, selbstgemachtes englisches Gebäck und jede Menge liebenswerten Kitsch. Bei einem Studienaufenthalt in England lernte Peggy Fehily die Tradition des Cream Teas kennen und lieben: Scones mit Clotted Cream, Marmelade und Tee. Natürlich bietet sie diese Köstlichkeit auch in ihrem Tearoom in Bad Wimpfen an.