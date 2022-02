Karlsruher lebt ohne Smartphone und Computer

Aufgewachsen auf dem Land in einfachen Verhältnissen scheint ihre Zukunft festzustehen: Realschule, Ausbildung, Heiraten, Familie gründen. Doch Angelika Schnabel bricht aus, studiert in Freiburg Sozialpädagogik und kommt mit dem Buddhismus in Kontakt. Mit Ende 20 wird aus Angelika Schnabel dann Ani Semchi. Sie lebt zehn Jahre in einem buddhistischen Kloster, bevor sie in ihre alte Heimat zu ihren kranken Eltern zurückkehrt und sich mit ihrer Familie aussöhnt. Im Studio erzählt die 64-Jährige von ihrem ungewöhnlichen Lebensweg und wie sie Glauben heute lebt. mehr...