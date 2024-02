Lohnt sich das: Was verdient ein Probenehmer?

Ein Mann verliebt sich in eine Frau, die er im Fernsehen gesehen hat. Sie lernen sich tatsächlich kennen - und lieben! Kein Märchen, sondern genauso geschehen. Jürgen Sick aus Brackenheim sieht in der Landesschau Baden-Württemberg einen Beitrag über Friseurin Maria Hartmann aus Blaustein und verliebt sich blitzartig in sie. Er lässt sich in ihrem Salon in Blaustein einen Termin zum Haareschneiden geben. Und noch ein paar weitere. Heute sind die beiden ein Paar. Demnächst wollen Jürgen Sick und Maria Hartmann eine gemeinsame Wohnung in Blaustein nehmen. Im Studio erzählen die beiden, wie glücklich die Landesschau Baden-Württemberg sie gemacht hat.