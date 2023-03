per Mail teilen

Das Universum Center in Ulm war einst das modernste Hochhaus Ulms. Das ist heute anders. Aber hier wohnen und arbeiten viele Menschen, die das Hochhaus in der Nähe des Ulmer Bahnhofs genau deshalb lieben. Michael Litterer wohnt ganz oben und liebt das bunte Treiben im Haus und in den Läden.