Landesschau Baden-Württemberg vom 9.4.2024

Monika Kraus und Schwester Ingrid Frühwirth führen eines der größten Second-Hand-Kaufhäuser in Baden-Württemberg. Im „Wühli“, wie das Kaufhaus in Schorndorf liebevoll genannt wird, treffen sich alle, die Second Hand mögen. Im Interview erzählen die Schwestern, welche ihrer „Schätze“ am wertvollsten sind.