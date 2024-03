Landesschau Baden-Württemberg vom 25.3.2024

Das Blühende Barock in Ludwigsburg stellt einen neuen Weltrekord auf. Mit dem Steigenlassen von 70 Modellballonen versucht es den Rekord vom US-Bundesstaat New Mexico mit 58 Ballons zu brechen. In ihnen können keine Menschen mitfahren, denn sie sind nur halb so groß wie die herkömmlichen. Dafür reisen Ballonfahrer aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, China, dem Taiwan, den USA und Kanada an. Die Ballone werden dabei alle möglichen Figuren darstellen - vom Frosch über den Schneemann bis hin zum Elefanten.