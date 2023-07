Ich hab da mal ne Frage: Straßenwalze im Vorgarten

Patrick aus Ilvesheim sammelt seit der kindheit alles was mit Super Mario zu tun hat. Vom Nintendo Entertainment System von 1958 bis zur Smart Watch ist alles dabei. Rund 13.000 Stücke hat Patrick in seiner Sammlung. Ausgegeben hat er dafür rund eine halbe Million. Heute könnte er sie für das Doppelte verkaufen, was er aber nicht vor hat.