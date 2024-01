Hinter den Kulissen beim Narrensprung in Weingarten

Seit 60 Jahren arbeitet Gerda Hafen-Jauch in ihrem Lebensmittelgeschäft in Renquishausen. Ein Laden mit langer Tradition: Ihr Vater hat das Gebäude in den 1950er-Jahren aufgebaut. Bis heute ist der Laden ein wichtiger Treffpunkt im Ort. Vor ein paar Jahren dachte Gerade zwar mal ans Aufhören, aber jetzt ist sie auch mit 80 noch in ihrem Laden aktiv. Im Studio erzählt sie, warum das Aufhören für sie doch noch keine Option ist.