Eine Woche in Hinterzarten: Junge Familie kauf einen Skilift

Was die NASA erst seit knapp einem halben Jahr hat, gibt es in Deutschland schon seit 50 Jahren: Einen UFO-Direktor. Tag für Tag löst Hansjürgen Köhler gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team die ungewöhnlichsten Fälle aus Astronomie, Luft- und Raumfahrt und das ehrenamtlich. 1973 gründete der gebürtige Mannheimer die erste und einzige UFO-Meldestelle Deutschlands und hat seitdem rund 11.000 Fälle gelöst. Wer hierzulande etwas Seltsames am Himmel beobachtet, ruft ihn an.