Eine Woche in Bopfingen: Holzernte im Wald

Uta-Maria Schütze pendelt für ihre große Liebe drei Jahre lang zwischen Köln und Öhringen. Und jetzt ist damit endlich Schluss. Die bekannte Schauspielerin bricht ihr Leben nach fast 30 Jahren in Köln ab und zieht nach Schwäbisch Hall, während ihr Partner in Öhringen lebt. Denn auch wenn sie die räumliche Nähe zu ihrem Lebenspartner schätzt, bleibt Freiraum für Uta-Maria Schütze wichtig. In unzähligen Fernsehfilmen und Serien begeistert die Schauspielerin ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Die gebürtige Meißnerin ist die Frau für alle Fälle, denn egal ob Serie oder Krimi, sie beherrscht ihr Repertoire. Im Landesschau Studio erzählt Uta-Maria Schütze, ob sie sich in Schwäbisch Hall schon heimisch fühlt und wie ihre Freunde auf ihren Umzug reagiert haben.