Aktionstag in Schwäbisch Gmünd: Autofahren für Blinde

Wetter ist sein Metier. Jetzt will der Ulmer Meteorologe zum Umdenken und Handeln in Sachen Klimaschutz ermutigen. Seit Jahren mahnt er, die Probleme endlich anzupacken. Und genau darum geht es in seinem neuen Buch. Im Landesschau Studio mahnt Sven Plöger zu mehr Miteinander und zu einer neuen Haltung im Kopf.