Zucchini-Tortilla mit Aioli und Kopfsalat

per Mail teilen

Caroline Autenrieth zeigt eine Zucchini-Tortilla, die mit wirklich extrem wenigen Zutaten auskommt. Dazu gibt es Aioli, die mediterrane Knoblauchcreme und Kopfsalat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 485, KJ: 2029 E: 3 g, F: 50 g, KH: 5 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Aioli:

2 Knoblauchzehen

100 ml Milch, Zimmertemperatur

200 ml Rapsöl oder mildes Olivenöl, evtl. eine Mischung aus beiden Ölen

etwas Salz

1 EL Zitronensaft

Für die Tortilla:

2 Zucchini, mittelgroß

1 Zwiebel, groß

4 EL Olivenöl oder anderes Pflanzenöl

5 Eier (Größe M)

etwas Salz

Für den Salat:

1 Kopfsalat

4 EL Balsamessig, hell

8 EL Olivenöl

2 TL Dijonsenf

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

3 Stiele Liebstöckel

Zubereitung

1. Für die Aioli Knoblauchschalen abziehen, Knoblauch grob hacken. Knoblauch, Milch und Öl mixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

2. Aioli mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Aioli abdecken und kalt stellen.

3. Für die Tortilla Zucchini abbrausen und trockenreiben. Zucchini längs vierteln und in anschließend in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel abziehen und in sehr feine Ringe schneiden.

4. In einer Pfanne 1 TL Öl erhitzen. Zwiebeln darin ca. 5 Minuten andünsten. Zucchini zugeben und alles weitere etwa 5 Minuten dünsten (bzw. bis Zwiebel und Zucchini glasig und weich sind). Mit Salz würzen, zur Seite stellen und etwas abkühlen lassen.

5. Eier verquirlen, mit der Zucchinimasse verrühren und mit Salz würzen.

6. Das übrige Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Masse (je nach Größe der Pfanne) in ein oder zwei Portionen in die Pfanne geben. Von jeder Seite ca. 3-6 Minuten goldbraun braten.

7. Den Kopfsalat putzen, abbrausen, trockenschütteln und in mundgerechte Stücke zupfen. Liebstöckel abbrausen, trockenschütteln. Essig, Öl, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren.

8. Salat, Liebstöckel und Dressing mischen. Mit Tortilla, Aioli und Salat anrichten und servieren.

Das Rezept zum Ausdrucken!

Übersicht aller SWR Rezepte