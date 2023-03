Weiße Schokoladencreme mit Rhabarberragout und Basilikumsorbet

per Mail teilen

Das Beste kommt zum Schluss. Eine raffinierte Dessert-Kreation zu Ostern. Eine weiße Schokoladencreme mit Macadamie-Knusper, säuerlich frischem Rhabarber und Basilikumsorbet.

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion (6): 660 kcal, 2767 kJ, 9 g E, 55 g F, 55 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Sophie Mussotter

Zutaten

Für das Basilikumsorbet:

640 ml Wasser

100 g Glukose

150 g Zucker

20 g abgezupfte Basilikumblättchen

90 ml Limettensaft

Für die weiße Schokoladencreme:

300 g weiße Kuvertüre

1 Blatt Gelatine

350 g Schlagsahne

150 ml Milch

25 g Zucker

1 Prise Vanille

1 Prise Salz

2 g Agar-Agar

1 Eigelb (Größe M)

Für das Rhabarberragout: :

200 g Rhabarber

100 g Läuterzucker* (* 150 ml Wasser mit 150 g Zucker so lange aufkochen bis sich der Zucker gelöst hat )

70 g Himbeermark

1 Msp. Vanillemark

Für die Macadamianüsse:

50 g Macadamianüsse

1 EL Ahornsirup

1 Prise Salz

Außerdem:

Frischhaltefolie

Form (ca. 25x30 cm) für die Ganache

runder Ausstecher oder Glas (⌀ 6 cm)

Kunststoffdose mit Deckel (Inhalt mindestens 1 l)

mittelgroße Auflaufform für das Rhabarber-Ragout

kleine Auflaufform für die Nüsse

Für die Dekoration (optional):

Sauerklee-Blättchen

Reispapierchips

Zubereitung

1. Für das Basilikumsorbet Wasser, Glukose und Zucker in einen mittelgroßen Topf geben und aufkochen. In einen Rührbecher geben und 1 Sunde kaltstellen.

2. Limettensaft und Basilikum zugeben und mit einem Schneidstab fein pürieren. Sorbetmasse in eine Kunststoffdose mit Deckel füllen und mindestens 4 Stunden einfrieren.

3. Für die weiße Schokoladencreme die Kuvertüre mit einem großen Messer hacken. Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

4. Sahne, Milch, Zucker, Vanille, Salz und Agar-Agar in einen mittelgroßen Topf geben und aufkochen. Topf von der Kochstelle nehmen und das Eigelb mit einem Silikonschaber zügig unterrühren.

5. Eingeweichte Gelatine sorgfältig ausdrücken und in der Sahne unter Rühren auflösen. Kuvertüre unterrühren, bis sich alles verbunden hat.

6. Ganache in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Form (ca. 25x30 cm) gießen und abgedeckt mindestens 1 Stunde kaltstellen.

7. Für das Rhabarberragout den Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Rhabarber putzen, waschen, trocknen und klein würfeln.

8. Rhabarber in einer mittelgroßen Auflaufform mit Läuterzucker, Himbeermark und 1 Messerspitze Vanillemark mischen.

9. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 10 Minuten weich garen. Rhabarberragout kurz abkühlen lassen und in einem Sieb abtropfen lassen, Sud dabei auffangen.

10. Für die Macadamianüsse Nüsse mit Ahornsirup und 1 Prise Salz in einer ofenfesten Form mischen. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 10 Minuten leicht goldbraun karamellisieren, dabei gelegentlich mischen. Nüsse in der Form auf einem Gitter abkühlen lassen.

11. Zum Anrichten die weiße Schokoladencreme mit einem runden Ausstecher (⌀ 6 cm) ausstechen und auf 6 gekühlte Teller setzen.

12. Vom Basilikumsorbet kleine Nocken oder Kugeln abstechen und mit Rhabarberragout, Macadamianüssen und Sauerklee auf den Schokoladencremetalern anrichten. Mit Reischips garnieren. Abgetropften Rhabarbersud drumherum verteilen.

Sophies Tipps:



Alle Dessert-Komponenten kann man sehr gut am Vortag vorbereiten.

Das Sorbet kurz vor dem Servieren schon mal aus dem Gefrierschrank nehmen, nochmal zu einer glatten Masse mixen und nochmals kurz in den Gefrierschrank stellen.

Den abgetropften Rhabarbersud in einem kleinen Topf aufkochen und mit wenig in kaltem Wasser angerührter Speisestärke binden. Den Sud dann wieder abkühlen lassen.

Für die Reispapierchips Reispapier in etwa 180 Grad heißem Fett frittieren.

