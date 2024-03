Osterkükenkekse / Osterkükenlollis

per Mail teilen

Aus einem einfachen Mürbeteig werden knusprige Osterküken, die sich auch schnell zu lustigen Lollis umfunktionieren lassen. Ein bunter Hingucker nicht nur für die Kaffeetafel, sondern ein hübscher Ostergruß zum Verschenken oder für das Osternest des Osterhasen.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (15): 285 kcal/1210 kJ, 34 g KH, 5 g E, 14 g F; Koch/Köchin: Lisa Rudiger

Zutaten

Für die Marmelade:

250 ml Orangensaft

125 g Gelierzucker (1:2)

Für den Teig:

100 g Butter

50 g Zucker

1 Eigelb (Gr. M)

1 Prise Salz

150 g Mehl

0,5 EL Kakaopulver

Für die Dekoration: :

350 g Marzipan-Rohmasse

etwas Speisefarbe in rot und gelb

4 EL Puderzucker

etwas Zitronensaft

einige dunkle Mini-Schokokugeln für die Augen

Außerdem :

Eiförmiger oder runder Ausstecher (ca. 7 cm Durchmesser)

nach Belieben backfeste Holzstiele für Lollis

Mehl und etwas Puderzucker zum Ausrollen

(Einmal-)Mini-Spritzbeutel

Zubereitung

1. Für die Marmelade Saft und Zucker in einen nicht zu kleinen Topf geben und unter Rühren aufkochen. Mischung 3 Minuten sprudelnd kochen. Dann in ein sauberes Konfitürenglas (ca. 200 ml Glas) abfüllen und auskühlen lassen. Ggf. die Marmelade bereits am Vortag zubereiten.

2. Für den Teig Butter, Zucker und Eigelb in eine Rührschüssel geben und kurz mischen. Dann Salz, Mehl und Kakao mischen und zugeben. Zutaten rasch zu einem glatten Schoko-Mürbeteig kneten. Teig zu einer flachen Scheiben formen, 1 Stunde kühlen.

3. Den Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche ca. 0,5 cm dick ausrollen, daraus 15 große Eier /Kreise ausstechen. Kreise nach Belieben zu Eiern formen.

4. Den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Teig-Eier/-Kreise darauf verteilen. Wer daraus Lolli-Cookies backen möchte, muss jetzt die Holzstiele am Teig andrücken und mitbacken.

5. Kekse im vorgeheizten Backofen ca. 8 Minuten knusprig backen. Auf ein Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen.

6. Für die Dekoration das Marzipan einfärben. Dafür etwa 4/5 vom Marzipan mit gelber Speisefarbe einfärben und dabei 1,5 Esslöffel Puderzucker unterkneten. Übriges Marzipan orange einfärben mit 0,5 Esslöffel Puderzucker.

7. Das gelbe Marzipan auf einer mit wenig Puderzucker bestäubten Fläche oder zwischen Backpapier dünn (dünner als den Keksteig) ausrollen, daraus 15 Eier (mit dem gleichen Ausstecher wie vom Teig) ausstechen.

8. Die Marmelade glattrühren. Abgekühltes Gebäck mit der Marmelade dünn bepinseln, dann die ausgestochenen Marzipan-Eier darauf platzieren.

9. Aus dem orangefarbenem Marzipan Schnabel, Füße und eine Frisur formen und das Gebäck damit dekorieren.

10. Puderzucker und etwas Zitronensaft zu einem glatten, dicklich-spritzfähigen Guss verrühren. In einen Mini-Spritzbeutel füllen.

11. Mit dem Guss die Augen und Flügel auf das Gebäck aufspritzen. Die dunklen Schokokugeln mit etwas Guss auf den Küken fixieren. Trocknen lassen.

