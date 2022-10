per Mail teilen

Nussig, gehaltvoll, schokoladig … dieser Maronen-Kuchen schmilzt auf der Zunge. Bei uns steht er auf der Kuchen-Hitliste ganz weit oben. Ein leckeres Rezept das jeder Hobbybäcker unbedingt nachbacken sollte.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (16): Kcal: 510; KJ: 2130; E: 6 g; F: 33 g; KH: 47 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Susanna Rupp

Zutaten

Für den Maronen-Nuss-Kuchen:

200 g Maronen (küchenfertig, gekocht und vakuumiert)

225 g weiche Butter

235 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier (Größe M)

225 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver

110 g gemahlene Haselnüsse

Für die Nougatcreme:

200 g Nuss-Nougat

80 g weiche Butter

60 g Puderzucker

Für den Überzug:

200 g Schlagsahne

200 g Zartbitter-Kuvertüre

Für die Garnitur:

Nüsse, Silberperlen etc.

Außerdem:

Rehrücken-Backform (ca. 30cm Länge)

weiche Butter für die Form

Spritzbeutel mit runder Tülle

Zubereitung

1. Für den Maronen-Nuss-Kuchen eine Rehrückenform mit weicher Butter fetten. Maronen mit einem großen Messer grob hacken. Backofen auf 180°C Ober und Unterhitze vorheizen.

2. Butter, Zucker und eine Prise Salz und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine 8 Minuten cremig aufschlagen. Eier nacheinander jeweils 30 Sekunden unterrühren.

3. Mehl, Backpulver und gemahlene Nüsse in eine Schüssel geben, mit einem Schneebesen mischen und kurz unter die Butter-Eier-Masse rühren. Einen Teil der Masse in die Rehrückenform einfüllen, die Maronen darauf verteilen und den restlichen Teil der Masse einfüllen und mit einem Silikonschaber glatt streichen. Kuchen im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 35 Minuten backen.

4. Kuchen in der Form auf einem Gitter 10 Minuten abkühlen lassen. Aus der Form auf das Gitter stürzen und auskühlen lassen.

5. Für die Nougatcreme das Nougat in Stücke schneiden. Mit Butter und Puderzucker mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine cremig aufschlagen. Nougatcreme in einen Spritzbeutel mit Tülle geben, auf den kalten Kuchen dressieren und 1 Stunde kalt stellen.

6. Für den Überzug die Kuvertüre mit einem großen Messer hacken und in eine Schüssel geben. Sahne in einem kleinen Topf aufkochen und über die Kuvertüre geben. Kuvertüre und Sahne unter gelegentlichem Rühren mit einem Silikonschaber emulgieren, abkühlen lassen und bei ca. 30°C über den Kuchen geben. Dabei unter das Kuchengitter z.B. ein Backblech stellen, damit der Überzug abtropfen kann. Kuchen mit Nüssen, Silberperlen et. nach Belieben ausdekorieren.

