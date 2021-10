Maronccino

per Mail teilen

Dieses Kaffee-Rezept mit Maronen ist genau das richtige für einen gemütlichen Herbst. Es versüßt die Jahreszeit und wärmt Körper und Seele.

Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (1): Kcal: 148; KJ: 620; E: 5 g; F: 5 g; KH: 22 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Bandel

Zutaten

50 g Maronen, vorgekocht

50 ml Wasser

150 ml Milch

25 ml Espresso, frisch gebrüht

Außerdem:

Wasserkocher

Stabmixer

Espressokanne/Herdkännchen oder Siebträgermaschine

Milchaufschäumer

Tasse à 150 bis 200 ml

Zubereitung

Hinweis: Für eine Tasse à 150 bis 200 ml

1. Die Maronen grob hacken und in einen hohen Rührbecher geben. Das Wasser aufkochen und die Maronen damit übergießen. Anschließend die Maronen mit dem Stabmixer pürieren.

2. Mit der Espressokanne oder der Siebträgermaschine einen Espresso kochen und in die Tassen geben.

3. Das Maronenpüree mit Milch auffüllen und mit dem Pürierstab oder dem Milchaufschäumer aufschäumen.

4. Den Espresso mit Maronenschaum aufgießen und sofort servieren.

Unser Tipp: Das Maronenpüree kann man auch in größeren Mengen zubereiten. Das heiße Püree in ein Glas füllen und gut verschließen. So hält es sich bis zu einer Woche im Kühlschrank.

Übersicht aller SWR Rezepte