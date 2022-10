Kürbiskuchen mit Pistaziencreme

Eigentlich ist der Kürbiskuchen pur schon ziemlich gut. Der Kürbis gibt dem Kuchen eine saftige Konsistenz. Aber die Pistaziencreme setzt dem Ganzen noch eine Schippe drauf.

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (16): Kcal: 335; KJ: 1400; E: 7 g; F: 26 g; KH: 27 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für die Pistazien-Ganache:

2 Blatt Gelatine

15 g Pistazienkerne

80 g weiße Kuvertüre

210 g kalte Schlagsahne

15 g flüssiger Honig

Für den Kürbiskuchen:

280 g Hokkaido-Kürbis

250 g gemahlene Mandeln

50 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver

6 Eier (Größe M)

100 g Zucker

1 Prise Salz

200 g Marzipanrohmasse

etwas frisch geriebene Muskatnuss

etwas Madras-Currypulver

Für die Glasur:

250 g weiße Kuvertüre

25 g Traubenkernöl

20 g gehackte Pistazienkerne

Außerdem:

Pürierstab

Kastenform (30 cm x 11 cm)

Backpapier für die Form

Zubereitung

1. Am Vortag für die Ganache die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Pistazien im Blitzhacker sehr fein zerkleinern. Kuvertüre grob hacken und in eine Schüssel geben. In einem kleinen Topf 60 g Sahne aufkochen, von der Kochstelle nehmen und den Honig unterrühren. Eingeweichte Gelatine ausdrücken, in die Honig-Sahne geben und unter Rühren auflösen. Honig-Sahne über die Kuvertüre geben und glattrühren. Restliche Sahne (150 g) zu geben und mit einem Pürierstab kurz mixen. Zum Schluss die gemahlenen Pistazien unterrühren. Ganache über Nacht abgedeckt kalt stellen.

2. Eine Kastenform (30 x 11 Zentimeter) mit Backpapier auslegen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

3. Für den Kuchen den Kürbis waschen und trocknen. Kerne und weiches Inneres mit einem Esslöffel aus dem Kürbis entfernen. Kürbis schälen und das Fruchtfleisch auf der groben Seite einer Vierkantreibe raspeln. Gemahlene Mandeln in einer Pfanne ohne Fett unter Rühren vorsichtig rösten. Mehl und Backpulver mischen und sieben, Mandeln untermischen.

Unser Tipp: Das Kürbis-Fruchtfleisch kann man auch ungeschält raspeln, geschält fällt das Raspeln allerdings leichter.

4. Die Eier trennen. Eiweiß, Zucker und 1 Prise Salz in eine große Schüssel geben und mit den Quirlen eines Handrührers oder in der Küchenmaschine zu einem stabilen Eischnee schlagen, beiseite stellen.

5. Marzipan würfeln. Marzipan und Eigelbe in eine große Schüssel geben und wie oben glattrühren. Je etwas Muskatnuss und Currypulver zugeben und 5 Minuten cremig rühren.

6. Kürbis auf die Eigelbmasse geben und mit einem Silikon-Teigschaber untermischen. Erst den Eischnee, dann die Mandelmischung kurz unterheben. Teig in die vorbereitete Form geben. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 35 - 40 Minuten backen. Kuchen in der Form auf einem Gitter 10 Minuten abkühlen lassen, dann den Kuchen vorsichtig aus der Form heben und über Nacht auskühlen lassen.

7. Am nächsten Tag die Ganache mit den Quirlen des Handrührers aufschlagen. Mit einem Sägemeser aus dem Kuchen der Länge nach einen dreieckigen Keil schneiden und vorsichtig herausheben. Ganache in den Kuchen füllen, glattstreichen, den Keil umgedreht darauf setzen und leicht andrücken.

8. Für die Glasur die Kuvertüre grob hacken und in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad schmelzen. Schüssel vom Wasserbad nehmen. Öl zur Kuvertüre geben und glattrühren. Pistazien unterrühren und den gefüllten Kürbiskuchen mit der Glasur überziehen. Glasur fest werden lassen, den Kuchen auf eine Platte setzen und servieren.

